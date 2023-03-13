Украина призвала ФИДЕ осудить интеграцию присоединённых областей в шахматную жизнь России
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Федерация шахмат Украины опубликовала обращение к Международной федерации шахмат (ФИДЕ), в котором призвала ФИДЕ осудить намерение Федерации шахмат России интегрировать вновь присоединённые территории в шахматную жизнь страны.
Речь о Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России осенью 2022 года.
Также в своём обращении Федерация шахмат Украины призвала ФИДЕ усилить санкции в отношении российских шахматистов и функционеров вместо того, чтобы вести разговоры о возможном допуске к официальным соревнованиям команд из России.
Напомним, ранее Федерация шахмат России официально перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
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