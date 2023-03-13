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В Чехии выступили против возвращения российских фехтовальщиков на международные турниры

В Чехии выступили против возвращения российских фехтовальщиков на международные турниры
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Руководитель Чешской ассоциации фехтования Олдрич Кубиста заявил, что возглавляемая им организация не согласна с решением Международной федерации фехтования (FIE) о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой FIE.

«Мы приняли участие в голосовании и не согласились с возможностью возвращения российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на соревнования под эгидой FIE. Мы будем консультироваться о следующих шагах нашей федерации с Национальным спортивным агентством, Олимпийским комитетом Чехии и другими государственными организациями», — приводит слова Кубисты Novinky.

Российские и белорусские фехтовальщики допущены к участию в международных турнирах в нейтральном статусе с апреля. За это решение проголосовали 65% членов FIE, участвовавших во внеочередном конгрессе.

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Теги Другие Прочие виды спорта •••

Заглавное фото: Плотникова Мария, «Чемпионат»

Источник: Novinky

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