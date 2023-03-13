«Лада» разгромила «Звезду» в женской гандбольной Суперлиге
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Завершились матчи игрового дня в женской гандбольной Суперлиге. Самой напряжённой получилась встреча в Астрахани, где местная команда с трудом одолела «Кубань» со счётом 34:33. Этот результат позволил «Астраханочке» сохранить третье место в турнирной таблице, уступая занимающему вторую позицию «Ростов-Дону» лишь одно очко.
Идущая на четвёртой позиции «Лада» разгромила ближайшего соседа по турнирной таблице звенигородскую «Звезду» — 35:24. «Ростов-Дон» уверенно обыграл «Динамо-Синару» — 32:22.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Группа А
«Астраханочка» — «Кубань» (Краснодар) – 34:33 (14:13).
«Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород) – 35:24 (16:11).
«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (Волгоград) – 32:22 (17:10).
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