Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
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На сербском курорте Врнячка-Бана завершился чемпионат Европы по шахматам, собравший 484 участника. Российские шахматисты выступали на турнире под флагом ФИДЕ.
По итогам соревнований по 8,5 очка из 11 набрали три шахматиста: россиянин Алексей Сарана, представляющий Румынию Кирилл Шевченко и Даниэль Дарда из Бельгии. По дополнительным показателям первое место занял Сарана, серебряным призёром стал Шевченко, бронзовым – Дарда.
Согласно положению о соревнованиях, 23 сильнейших участника отобрались в Кубок мира ФИДЕ 2023 года. Помимо Алексея Сараны, путёвки в Баку (Азербайджан) получили россияне Андрей Есипенко (восемь очков, восьмое место на чемпионате Европы) и Давид Паравян (восемь очков, 11-е место).
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