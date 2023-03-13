Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Сарана выиграл чемпионат Европы по шахматам
Комментарии

На сербском курорте Врнячка-Бана завершился чемпионат Европы по шахматам, собравший 484 участника. Российские шахматисты выступали на турнире под флагом ФИДЕ.

По итогам соревнований по 8,5 очка из 11 набрали три шахматиста: россиянин Алексей Сарана, представляющий Румынию Кирилл Шевченко и Даниэль Дарда из Бельгии. По дополнительным показателям первое место занял Сарана, серебряным призёром стал Шевченко, бронзовым – Дарда.

Согласно положению о соревнованиях, 23 сильнейших участника отобрались в Кубок мира ФИДЕ 2023 года. Помимо Алексея Сараны, путёвки в Баку (Азербайджан) получили россияне Андрей Есипенко (восемь очков, восьмое место на чемпионате Европы) и Давид Паравян (восемь очков, 11-е место).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023