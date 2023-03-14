Беларусь призвала МОК остановить вмешательство западных политиков в спорт

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Бахрейне, призвал парламентариев солидарно выступить против незаконной санкционной политики Запада, сообщает телеграм-канал Совета Республики.
Бельский также сделал акцент на продолжающейся откровенной дискриминации белорусских спортсменов на международной арене и призвал Межпарламентский союз обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить вмешательство западных политиков в спорт, а также продвигаемую ими дискриминационную политику изоляции.
Сенатор также отметил, что Беларусь всегда являлась донором региональной безопасности. Под эгидой ООН и других международных организаций в стране проведён ряд мероприятий высокого уровня по вопросам международной безопасности. Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику.
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