Беларусь призвала МОК остановить вмешательство западных политиков в спорт

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Бахрейне, призвал парламентариев солидарно выступить против незаконной санкционной политики Запада, сообщает телеграм-канал Совета Республики.

Бельский также сделал акцент на продолжающейся откровенной дискриминации белорусских спортсменов на международной арене и призвал Межпарламентский союз обратиться к международному олимпийскому движению с призывом остановить вмешательство западных политиков в спорт, а также продвигаемую ими дискриминационную политику изоляции.

Сенатор также отметил, что Беларусь всегда являлась донором региональной безопасности. Под эгидой ООН и других международных организаций в стране проведён ряд мероприятий высокого уровня по вопросам международной безопасности. Беларусь последовательно проводит миролюбивую внешнюю политику.