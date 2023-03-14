ВАДА: на основе проверки базы данных LIMS наказан 181 российский спортсмен

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, выступая на ежегодном симпозиуме организации в Лозанне, рассказал о результатах расследования, основанного на перепроверке проб из базы данных (LIMS) московской антидопинговой лаборатории.

«Наше расследование, которое касается базы данных LIMS и допинг-проб, изъятых в 2019 году из московской лаборатории, успешно продолжается. На сегодня 181 спортсмен понес наказание, 88 предъявлены обвинения и ещё по 212 делам расследования продолжаются. Это великолепный результат в деле по защите чистого спорта», — приводит слова Баньки ТАСС.

Расследую допинг-скандал, связанный с Играми-2014, ВАДА запросило у РУСАДА базу данных LIMS, в которой фиксировались результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы ВАДА, однако эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. В итоге на РУСАДА были наложены санкции, которые действовали до декабря 2022 года.