Филатов — о победе Сараны на ЧЕ по шахматам: прощание с Европой получилось символичным

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил гроссмейстера Алексея Сарану с победой на чемпионате Европы.

«Поздравляю Алексея Сарану с победой на этом уникальном в своём роде чемпионате Европы, ведь это было последнее выступление российских шахматистов на таком первенстве: с 1 мая мы официально переходим в Азиатскую шахматную федерацию. Таким образом, прощание с Европой получилось очень символичным и запоминающимся.

Скоро в Черногории начнётся женский чемпионат Европы, на котором выступят такие сильные наши спортсменки, как Валентина Гунина, Ольга Баделько, Лея Гарифуллина, Алина Бивол, Евгения Овод. Желаю всем нашим девушкам удачи! Пользуясь случаем, хочу поздравить Валю Гунину с победой на сильном турнире в Ташкенте!» — приводит слова Филатова пресс-служба ФШР.