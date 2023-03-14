Мельникова — о возможном участии на ОИ: смирилась, что у нас нет допуска, и пока живём так

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова высказалась о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.

«Даёт ли допуск наших фехтовальщиков надежду на то, что Париж-2024 для российских спортсменов реален? Не знаю, я вообще об этом не думаю. Потому что тяжело качаться на этих эмоциональных качелях. Сегодня у тебя есть надежда, завтра вкинут какую-нибудь новость, что опять всё обрубают… Не хочется лишний раз переживать эти эмоциональные качели. Поэтому я остаюсь в подвешенном состоянии и ни на что эмоционально не реагирую. Когда вся эта ситуация началась, у меня ещё были какие-то скачки эмоциональные — то допускают, то нет. Сейчас я смирилась, что у нас нет допуска, и пока мы живём вот так», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».