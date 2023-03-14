Мельникова: зарубежные соперницы пишут, что скучают, спрашивают — когда нас допустят

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова рассказала, что она общается с зарубежными гимнастками в период отстранения российских спортсменов.
«Общаюсь ли со своими зарубежными соперницами? Да, общение есть. Девочки пишут в соцсетях, что скучают, спрашивают — когда нас допустят, поедем ли мы на чемпионат Европы. Отношение осталось таким же, как и было. Все скучают и ждут нас.
Нет такого, что все хотят убрать россиян, потому что они сильные конкуренты. Мне кажется, у любого здорового спортсмена в голове есть понимание необходимости конкуренции. Когда нет здоровой конкуренции и отдельных спортсменов убирают, соревнования становятся не совсем полноценными. Думаю, что все это чувствуют», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».
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