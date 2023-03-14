«Хотелось бы просто вернуть всё». Гимнастка Мельникова — о возможном переходе в Азию

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова высказалась о возможном переходе российского спорта из Европы в Азию.

«Что думаю о возможности посоревноваться в Азии? Я не знаю, это будет решать наше руководство. Я же сама себя не пошлю на эти соревнования.

В теории вызывает ли спортивный интерес возможность принять участие в азиатских стартах? Хотелось бы просто вернуть всё, как было раньше», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.