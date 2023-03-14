Гимнастка Ангелина Мельникова нанесла символический удар перед матчем «Спартак» — «Урал»

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова нанесла символический удар перед матчем плей-офф Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча «Спартак» — «Урал».

Ангелина к своим годам успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.