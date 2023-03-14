Ангелина Мельникова надеется на допуск России к Олимпиаде в 2024 году

Олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира — 2021 по спортивной гимнастике в личном многоборье Ангелина Мельникова рассказала, что надеется на допуск России к Олимпиаде в 2024 году.
«Есть ли надежда, что допуск фехтования поможет допуску гимнасток? Мы очень сильно надеемся на допуск к Олимпийским играм, потому что сейчас непростая атмосфера. Когда фехтование допустили, все сразу вдохновились и замотивировались», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В августе чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошёл уже без наших спортсменов.
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