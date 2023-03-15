Умер заслуженный тренер России по шахматам Наум Рашковский

Двукратный чемпион РСФСР по шахматам, заслуженный тренер России Наум Рашковский скончался вчера, 14 марта, в возрасте 76 лет после тяжёлой болезни, сообщает Федерация шахмат России (ФШР).
Рашковский — победитель открытого чемпионата Москвы (1982, 1–2-е место с Д. Бронштейном), участник ряда чемпионатов СССР, в том числе 1979 — 10–13-е, 1986 — 8-е места. На турнире Первой лиги чемпионата СССР (Куйбышев, 1986) — 3–4-е место, участник чемпионатов России, в том числе 1994 — 7–15-е место.
Лучшие результаты в международных турнирах: Дубна (1976 и 1979) — 8–9-е и 7–8-е; Сочи (1977) — 5–9-е, 1979 — 1-е; Львов (1981) — 4–5-е; Эгер (1987) — 3–10-е (170 участников; открытый чемпионат Венгрии).
В качестве тренера в разные годы он успешно работал с Ноной Гаприндашвили, Виталием Цешковским, сборной Казахстана, женской сборной РСФСР. В 90-е возглавил женскую сборную России, за сотрудничество с которой стал заслуженным тренером РФ. В 2001–2003 годах являлся наставником мужской сборной, которая выиграла Олимпиаду в 2002-м и чемпионат Европы в 2003-м. Под его руководством клуб из Екатеринбурга трижды был клубным чемпионом России и один раз выиграл Кубок европейских клубов.
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