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В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры

В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры
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В комитете немецкого Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — приводит слова заместителя председателя комитета Филиппа Кремера Redaktions Netzwerks Deutschland.

«Я ожидаю от Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оглашения чёткой позиции, которая отвечает интересам наших спортсменов в этом вопросе», — отметил представитель спорткомитета Фриц Гюнцлер.

Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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