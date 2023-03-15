В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры

В комитете немецкого Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — приводит слова заместителя председателя комитета Филиппа Кремера Redaktions Netzwerks Deutschland.
«Я ожидаю от Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оглашения чёткой позиции, которая отвечает интересам наших спортсменов в этом вопросе», — отметил представитель спорткомитета Фриц Гюнцлер.
Напомним, решение должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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