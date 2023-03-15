Министр спорта Олег Матыцин выступил в предложением провести первые Игры ШОС в России
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Министр спорта России Олег Матыцин предложил провести первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на территории России.
«Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны-организатора Игр ШОС по согласованию со страной-председателем ШОС на очередной календарный период», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.
Матыцин выступил с этим предложением на Совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС, которое прошло в Дели (Индия). На площадке Совещания встретились руководители спортивных министерств и ведомств России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
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