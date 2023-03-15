Россия предложила странам ШОС принять заявление о недопустимости дискриминации спортсменов

Российская делегация предложила принять по итогам Совещания руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), совместное заявление о недопустимости политизации спорта и дискриминации спортсменов.

«Спортивное сотрудничество на пространстве ШОС обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнёрства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации. Совещание министров спорта государств-членов ШОС проводится уже второй раз и становится платформой для прямого и открытого диалога.

Наша общая задача – сделать всё для того, чтобы спортсмены и крупные международные соревнования не становились объектами политических игр. Это возможно только при условии равноправия и уважения среди всех участников. Предлагаю противодействовать этим деструктивным проявлениям и совместно формировать общие правовые и политические механизмы защиты прав спортсменов на пространстве ШОС», — приводит слова министра спорта России Олега Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

Также Матыцин пригласил делегации стран-участников заседания принять участие в спортивных и официальных мероприятиях, проходящих на территории России – Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 году, международные соревнования «Игры Будущего» в Казани в 2024 году, Международный фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта и Всемирные игры национальных единоборств в 2023 году, форумы «Россия — Исламский мир» в Казани и «Россия – спортивная держава» в Перми.