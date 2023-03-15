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Три российские шахматистки примут участие в третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Индии

Cтали известны точные сроки проведения третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин сезона-2022/2023 (Women’s Grand Prix Series 2022-23). Соревнования пройдут с 24 марта по 6 апреля в Нью-Дели (Индия).

В турнире примут участие 12 шахматисток, в том числе три россиянки – Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Полный состав участниц:

Чжу Цзиньэр (2489, Китай) – 175.

Катерина Лагно (2560, Россия) – 160.

Жансая Абдумалик (2497, Казахстан) – 145.

Хампи Конеру (2576, Индия) – 130.

Александра Горячкина (2576, Россия) – 130.

Нана Дзагнидзе (2525, Грузия) – 110.

Элизабет Петц (2474, Германия) – 95.

Харика Дронавалли (2511, Индия) – 90.

Бибисара Асаубаева (2440, Казахстан) – 30.

Полина Шувалова (2484, Россия) – 10.

Сарасадат Хадемальшариех (2490, Иран) – не играла.

Нино Бациашвили (2489, Грузия) – не играла.

Четвёртый, заключительный этап Гран-при ФИДЕ среди женщин пройдёт в мае в Быдгоще (Польша). Две лучшие шахматистки серии станут участницами турнира претенденток ФИДЕ.