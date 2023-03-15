Три российские шахматистки примут участие в третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Индии

Cтали известны точные сроки проведения третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин сезона-2022/2023 (Women’s Grand Prix Series 2022-23). Соревнования пройдут с 24 марта по 6 апреля в Нью-Дели (Индия).
В турнире примут участие 12 шахматисток, в том числе три россиянки – Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.
Полный состав участниц:
Чжу Цзиньэр (2489, Китай) – 175.
Катерина Лагно (2560, Россия) – 160.
Жансая Абдумалик (2497, Казахстан) – 145.
Хампи Конеру (2576, Индия) – 130.
Александра Горячкина (2576, Россия) – 130.
Нана Дзагнидзе (2525, Грузия) – 110.
Элизабет Петц (2474, Германия) – 95.
Харика Дронавалли (2511, Индия) – 90.
Бибисара Асаубаева (2440, Казахстан) – 30.
Полина Шувалова (2484, Россия) – 10.
Сарасадат Хадемальшариех (2490, Иран) – не играла.
Нино Бациашвили (2489, Грузия) – не играла.
Четвёртый, заключительный этап Гран-при ФИДЕ среди женщин пройдёт в мае в Быдгоще (Польша). Две лучшие шахматистки серии станут участницами турнира претенденток ФИДЕ.
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