Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила в силе отстранение россиян и белорусов

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) сообщила, что отстранение российских и белорусских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации остаётся в силе. Пресс-релиз с соответствующим заявлением был опубликован на официальном сайте организации.

«Европейская легкоатлетическая ассоциация продолжает решительно поддерживать позицию, изложенную первоначально.Учитывая, что события на Украине продолжаются уже более года, Совет европейской легкоатлетической ассоциации хотел показать, что мы не дрогнули в своей позиции в отношении продолжающегося запрета российским и белорусским спортсменам, вспомогательному персоналу и другим официальным лицам к участию не только на соревнованиях, но и на всех других мероприятиях.

Военные действия стали разрушительными для Украины, и как спортивная организация мы отмечаем, что это также коснулось спортивной инфраструктуры Украины и её спортсменов. Мы продолжим поддерживать Федерацию лёгкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны всё ещё могли реализовать свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию в стране», — говорится в заявлении главы Европейской легкоатлетической ассоциации Добромира Карамаринова.