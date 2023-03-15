Корпоративная лига по шахматному блицу стартует 25 марта

Турниры в рамках Корпоративной лиги по шахматному блицу будут проходить ежемесячно на протяжении 2023 года с перерывом на июль. Старт соревнований — 25 марта.

Первый этап — регулярный чемпионат Корпоративной лиги, в рамках которого пройдёт семь ежемесячных лично-командных турниров, объединённых в общий зачёт. Каждый игрок компании играет сам за себя, а командный результат определяется как сумма очков четырёх лучших игроков от каждой команды. Это позволяет не только определить лучшие команды, но также лучших игроков в каждой компании.

16 сильнейших команд по итогам первого этапа пройдут во второй этап лиги – Кубок Корпоративной лиги, который состоится в декабре 2023 года. В финальном турнире сыграют корпоративные команды из четырёх человек, которые будут сформированы и распределены по доскам на основании семи регулярных турниров. Кубок Корпоративной лиги использует олимпийскую систему, что придаст остроту каждому матчу.

Все турниры Корпоративной лиги по шахматному блицу пройдут на портале, где можно найти подробную информацию о соревновании. Победителей на всех этапах ждут хорошие призы в личном и командном зачёте, а также кубки и дипломы.