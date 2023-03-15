Видео: министр спорта Канады проигнорировала вопрос о дискриминации россиян и сбежала

Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж проигнорировала местного активиста Ива Энглера, который начал задавать ей вопросы о дискриминации российских и белорусских спортсменов. Сент-Онж поспешно удалилась с пресс-подхода. Энглер опубликовал в социальных видео попытки диалога с Сент-Онж.

«Госпожа Сент-Онж, можно вопрос? Вы сказали, что не желаете видеть российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде. Дайте задать вопрос! Она министр спорта, у меня к ней вопрос. Вы не желаете видеть российских и белорусских спортсменов участниками Олимпийских игр и других международных соревнований. А чего вы желали, когда США вторгались в Ирак? А в Афганистан? Почему вы не отвечаете? Вопрос вроде бы простой. Нет, ну правда, госпожа Сент-Онж. А как быть с израильскими спортсменами после полувека оккупации Израилем палестинских земель? Их вы желаете видеть? Что ж вы не отвечаете, госпожа Сент-Онж?» — спрашивал министра Энглер, пока она уходила от него.

Отметим, что по ходу вопроса Энглера помощники Сент-Онж пытались закрывать его камеру.