Украинец Верняев выступил с заявлением после сокращения своей дисквалификации за допинг
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Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира украинский гимнаст Олег Верняев высказался о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его дисквалификацию за употребление допинга с четырёх лет до двух.
«Я в строю (эмодзи «бицепс»). Это был долгий процесс, в ходе которого я доказал, что допинг попал в мой организм не по моей вине. Суд дважды пошёл на снижение срока дисквалификации. Это означает, что суд согласился с моими аргументами и подтвердил, что мельдоний попал в мой организм не по моей вине или халатности.
Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку на протяжении всего этого времени. И привет всем, кто желал мне плохого. До встречи! Быстрее, выше, сильнее», — написал Верняев в своих социальных сетях.
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