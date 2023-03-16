Российские гимнастки попросили отменить дисквалификацию Ирины Винер

Российские гимнастки выступили с открытым письмом, в котором попросили отменить дисквалификацию Ирины Винер. Винер была дисквалифицирована дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики на два года.

«Столь суровое наказание за личную оценку судейства, данную заслуженным тренером, не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться Фонд.

Г-жа Винер всю жизнь посвятила развитию художественной гимнастики, начиная с 11 лет как спортсменка и чемпионка страны. Затем как специалист, который подготовил десятки юношей и девушек к международным соревнованиям и тренировал сборную Узбекистана. С 1992 года, уже более 30 лет, Ирина Александровна является тренером Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года бессменно работает главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

За более чем 40 лет г-жа Винер воспитала десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, внесла неоценимый вклад в популяризацию художественной гимнастики по всему миру.

Ирина Александровна тренировала и тренирует не только российских спортсменок, но и гимнасток из 29 стран, включая входящие в FIG Японию, США, Великобританию, Израиль, Венгрию, Германию, Австрию, Словению, Словакию, Австралию. Г-жа Винер помогала фактически с нуля выстраивать систему подготовки гимнастов в других странах, бескорыстно делилась огромным опытом с зарубежными коллегами.

еречисленные факты хорошо Вам известны. За ними скрывается самое важное: абсолютная преданность Ирины Александровны художественной гимнастике. Для нее этот вид спорта – благородный, красивый и сложный – дело всей жизни. Она тренер от Бога. Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики. Долгосрочное отстранение г-жи Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта. Благодаря таким людям, как г-жа Винер, наш вид спорта развивается и процветает.

С учетом статуса и неоспоримых заслуг перед мировой художественной гимнастикой г-жи Винер мы просим приложить все усилия для восстановления справедливости и отмены дисквалификации», — говорится в письме, опубликованного «РИА Новости Спорт».

Под письмом свои подписи поставили такие спортсменки, как Александра Меркулова, Арина Аверина, Дарья Щербакова, Дарья Шкурихина, Дина Аверина, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анна Гавриленко, Анжелика Стубайло и другие.