Иван Каковский прокомментировал победу в турнире viju snooker cup

Серебряный призёр чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский высказался о победе в турнире viju snooker cup.
«Эмоции замечательные, viju snooker cup прошёл просто великолепно. Хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто работал над созданием такого чудесного спортивного проекта. Результатом я, конечно, доволен. А если говорить про игру, то какие-то матчи получились достаточно неплохими в плане результативности, в некоторых я мог бы сыграть лучше. Давления я не испытывал, уже научился не обращать внимания на такие вещи, поэтому просто сосредотачивался на игре. Поддержка зрителей была максимальной на протяжении всего турнира, это придавало сил и желания бороться до конца», — сказал Каковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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