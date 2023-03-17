«Чемпионат» — новый партнёр регбийного «Енисея-СТМ»

Лидер чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» стал новым партнёром нашего портала.

В рамках партнёрства сторонами будут разработаны и реализованы совместные медиапроекты, направленные на повышение узнаваемости бренда «Енисей-СТМ» в спортивном мире России, в том числе – среди новых аудиторий, привлечение внимания к официальным домашним матчам, маркетинговым акциям и социальным инициативам клуба, а также заметным событиям команд системы «Енисей-СТМ».

РК «Енисей-СТМ» – один из самых титулованных клубов России: 12-кратный чемпион, 9-кратный обладатель Кубка, 3-кратный обладатель Суперкубка, 9-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призёр чемпионата страны, 2-кратный обладатель еврокубка «Континентальный Щит», участник Суперкубка Европы — 2021/2022 и европейского Кубка Вызова. Домашние матчи проводит в Красноярске на стадионе «Авангард», вмещающем 3000 зрителей. Система клуба состоит из основной, молодёжной и женской команд, а также школы, в которой регби занимаются более 1000 детей.

Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

«Мы очень рады, что внушительный ряд наших партнёров пополнил один из самых титулованных клубов в российском регби – «Енисей-СТМ»! Это большой клуб с большими победными традициями, настоящий флагман нашего регби.

«Чемпионат» всегда поддерживает развитие спорта в регионах и успехи «Енисея», его влияние на спортивную жизнь в Красноярском крае и активность болельщиков команды давно стали феноменом в российском спорте.

Нет сомнений, что впереди нас ждёт плодотворное сотрудничество, основанное на общей цели – популяризации спорта в нашей стране!»

Главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин:

«Приветствуем «Чемпионат» в регбийной семье! «Енисей-СТМ» стремится соответствовать современным реалиям в сфере продвижения своего спортивного продукта, поэтому сотрудничество со столь серьёзным информационным партнёром – большой и важный шаг в развитии клуба.

Уверен, сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон и вместе мы сможем удивить наших болельщиков».