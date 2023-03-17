«Чемпионат» — новый партнёр регбийного «Енисея-СТМ»

Лидер чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» стал новым партнёром нашего портала.
В рамках партнёрства сторонами будут разработаны и реализованы совместные медиапроекты, направленные на повышение узнаваемости бренда «Енисей-СТМ» в спортивном мире России, в том числе – среди новых аудиторий, привлечение внимания к официальным домашним матчам, маркетинговым акциям и социальным инициативам клуба, а также заметным событиям команд системы «Енисей-СТМ».
РК «Енисей-СТМ» – один из самых титулованных клубов России: 12-кратный чемпион, 9-кратный обладатель Кубка, 3-кратный обладатель Суперкубка, 9-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый призёр чемпионата страны, 2-кратный обладатель еврокубка «Континентальный Щит», участник Суперкубка Европы — 2021/2022 и европейского Кубка Вызова. Домашние матчи проводит в Красноярске на стадионе «Авангард», вмещающем 3000 зрителей. Система клуба состоит из основной, молодёжной и женской команд, а также школы, в которой регби занимаются более 1000 детей.
Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:
«Мы очень рады, что внушительный ряд наших партнёров пополнил один из самых титулованных клубов в российском регби – «Енисей-СТМ»! Это большой клуб с большими победными традициями, настоящий флагман нашего регби.
«Чемпионат» всегда поддерживает развитие спорта в регионах и успехи «Енисея», его влияние на спортивную жизнь в Красноярском крае и активность болельщиков команды давно стали феноменом в российском спорте.
Нет сомнений, что впереди нас ждёт плодотворное сотрудничество, основанное на общей цели – популяризации спорта в нашей стране!»
Главный тренер РК «Енисей-СТМ» Александр Первухин:
«Приветствуем «Чемпионат» в регбийной семье! «Енисей-СТМ» стремится соответствовать современным реалиям в сфере продвижения своего спортивного продукта, поэтому сотрудничество со столь серьёзным информационным партнёром – большой и важный шаг в развитии клуба.
Уверен, сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон и вместе мы сможем удивить наших болельщиков».
- 17 марта 2023
-
13:49
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:29
-
11:01
- 16 марта 2023
-
23:20
-
21:37
-
20:41
-
18:40
-
17:26
-
16:20
-
16:17
-
13:21
-
11:22
- 15 марта 2023
-
19:49
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
17:06
-
14:34
-
10:57
-
10:37
-
10:32
-
09:58
-
09:46
-
00:04
- 14 марта 2023
-
21:51
-
21:27
-
20:21
-
20:04
-
18:37
-
18:20
-
17:24