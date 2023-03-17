Вячеслав Фетисов призвал обратиться в ООН за ответом о допуске россиян на Олимпиаду-2024

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил российским спортивным федерациям надавить на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы в ближайшие сроки получить ответ на вопрос о возможности допуска российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024.

Если ответа МОК не последует, Фетисов предлагает обратиться в Организацию Объединённых Наций (ООН).

«Нам [надо] воздействовать на МОК, он рекомендует федерациям принимать решения, но они официально нигде не закреплены, идут рекомендации от Томаса Баха, которые тоже не имеют официального статуса. Если ситуация с недопуском связана с СВО, то они должны внести в хартию пункт о том, что стороны или сторона — участница военного конфликта должна отстраняться от международных соревнований, но тогда МОК будет не спортивной организацией, а военно-политической. Надо предложить МОК принять такое решение или вернуть наших спортсменов. Сейчас в мире больше 25 конфликтов, но почему-то всё свелось к одному, который касается нашей страны.

Возможно, если на призывы спортивных руководителей не будет никакого ответа, нужно обратиться в Организацию Объединённых Наций, может, там мы сумеем получить официальный ответ, поймём, что нам не нужно рассчитывать на попадание на Олимпиаду. Уже в марте начнутся отборочные соревнования, самое страшное, что спортсмены находятся в неведении относительно своего будущего, я бы не хотел находиться в такой ситуации. Мы играли во времена холодной войны, но нас никогда не отстраняли от соревнований, были бойкоты, но это совершенно другая ситуация. Нынешние решения МОК совершенно беспредельные», — приводит слова Фетисова ТАСС.