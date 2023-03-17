«Протон» обыграл «Заречье-Одинцово» и вышел на четвёртое место в волейбольной Суперлиге

24-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал в Подмосковье, где местное «Заречье-Одинцово» принимало саратовский «Протон». Гости одержали убедительную победу со счётом 3:1 (25:17, 25:15, 19:25, 25:16).

«Протон» с 16 победами вышел на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. В активе «Заречье-Одинцово» пять побед, клуб находится на предпоследней, 13-й строчке.

Остальные матчи 24-го тура в женской волейбольной Суперлиге пройдут 18 и 19 марта. Предварительный этап чемпионата России завершится 2 апреля.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 24-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Протон» (Саратов) — 1:3 (17:25, 15:25, 25:19, 16:25)