«КПРФ» одержал волевую победу над «Норильским никелем» в матче лидеров ЧР по мини-футболу

Второй матч 15-го тура чемпионата России по мини-футболу между двумя лидирующими командами – «КПРФ» и «Норильским никелем» — получился более напряжённым, чем состоявшаяся накануне встреча. Московская команда одержала вторую победу подряд, но на сей раз «КПРФ» пришлось отыгрываться со счёта 1:3 после первого тайма. В итоге хозяева площадки выиграли со счётом 4:3.

«КПРФ» упрочил лидерство в турнирной таблице. С 64 очками в активе московская команда опережает ближайшего преследователя, «Норильский никель», уже на 11 очков.

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15-й тур. Второй матч

«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 4:3 (1:3).

Голы: Багиров, 20, Шимбинья, 43, Асадов, 45, Кудзиев, 49 (в свои ворота) – Габриэль, 4, Крутый, 10, Кудзиев, 23.

Первый матч – 5:1.