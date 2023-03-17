«КПРФ» одержал волевую победу над «Норильским никелем» в матче лидеров ЧР по мини-футболу

Второй матч 15-го тура чемпионата России по мини-футболу между двумя лидирующими командами – «КПРФ» и «Норильским никелем» — получился более напряжённым, чем состоявшаяся накануне встреча. Московская команда одержала вторую победу подряд, но на сей раз «КПРФ» пришлось отыгрываться со счёта 1:3 после первого тайма. В итоге хозяева площадки выиграли со счётом 4:3.
«КПРФ» упрочил лидерство в турнирной таблице. С 64 очками в активе московская команда опережает ближайшего преследователя, «Норильский никель», уже на 11 очков.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
15-й тур. Второй матч
«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 4:3 (1:3).
Голы: Багиров, 20, Шимбинья, 43, Асадов, 45, Кудзиев, 49 (в свои ворота) – Габриэль, 4, Крутый, 10, Кудзиев, 23.
Первый матч – 5:1.
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