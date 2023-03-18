В США заинтересованы провести Олимпиаду-2034 в Солт-Лейк-Сити

Глава Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс заявил, что Солт-Лейк-Сити хочет принять Олимпийские игры в 2034 году, а не в 2030-м. Это стремление поддерживает и Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает Inside the Games.

USOPC хочет избежать конкуренции за спонсорские деньги, ведь в 2026 году США будут принимать чемпионат мира по футболу, а в 2028 году в Лос-Анджелесе пройдёт летняя Олимпиада. МОК как раз заинтересован в том, чтобы Игры в одной стране не проходили с разницей в два года.

При этом USOPC готов при необходимости провести Игры и в 2030 году, если МОК не найдёт другого хозяина. Пока Саппоро пришлось приостановить свою заявку после коррупционного скандала, связанного с Токио-2020. Ванкувер снял заявку, не получив одобрения правительства провинции. При этом подать заявку на проведение Игр-2030 намерен Стокгольм, проигравший кампанию за проведение Олимпиады-2026 Милану и Кортина-д'Ампеццо.

Хозяин Игр-2030 будет назван во время сессии МОК в Париже в 2024 году.