Прошла жеребьёвка мужского квалификационного турнира по волейболу на Олимпиаду-2024

В Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьёвка мужского квалификационного турнира на Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция). Участие в отборе с 30 сентября по 8 октября 2022 года примут 24 сборные. В отборе на правах хозяев Олимпиады-2024 не примет участие команда Франции.
Три квалификационные группы возглавили хозяева турниров – Бразилия, Япония и Китай. Остальные команды при жеребьёвке получили номера посева согласно своей позиции в мировом рейтинге и были разбиты на семь корзин: первая корзина (4-5-6), вторая корзина (7-8-9) и так далее. Согласно регламенту, на Олимпиаду точно отберутся две лучшие команды из каждой группы.
Группа A: Бразилия, Италия, Иран, Куба, Украина, Германия, Чехия, Катар.
Группа B: Япония, США, Словения, Сербия, Турция, Тунис, Египет, Финляндия.
Группа C: Китай, Польша, Аргентина, Нидерланды, Канада, Мексика, Бельгия, Болгария.
Напомним, российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. На данный момент неизвестно, допустят ли их до Олимпиады.
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