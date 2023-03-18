Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры

Спортсмены сборной США по фехтованию выразили протест против допуска сборных России и Беларуси на международные соревнования, записав ролик под названием «Нет, мы не согласны!»

В ролике спортсмены во главе с олимпийской чемпионкой Ли Кифер и призёром Игр Гереком Мейнхардтом одинаково ответили на один и тот же вопрос: «Вы согласны с решением допустить Россию и Беларусь до международных соревнований?» Ответ одинаков: «Нет, я не согласен/не согласна».

Накануне во время этапа Гран-при по женской рапире в Южной Корее представители США в знак несогласия с возвращением россиян на соревнования и солидарности с Украиной вышли на дорожки с сине-жёлтыми нашивками. Однако Международная федерация фехтования (FIE) запретила им и командам других стран надевать украинскую символику.

Ранее конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам с апреля вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. После этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира.