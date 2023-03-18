Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры

Спортсмены сборной США по фехтованию выразили протест против допуска сборных России и Беларуси на международные соревнования, записав ролик под названием «Нет, мы не согласны!»
В ролике спортсмены во главе с олимпийской чемпионкой Ли Кифер и призёром Игр Гереком Мейнхардтом одинаково ответили на один и тот же вопрос: «Вы согласны с решением допустить Россию и Беларусь до международных соревнований?» Ответ одинаков: «Нет, я не согласен/не согласна».
Накануне во время этапа Гран-при по женской рапире в Южной Корее представители США в знак несогласия с возвращением россиян на соревнования и солидарности с Украиной вышли на дорожки с сине-жёлтыми нашивками. Однако Международная федерация фехтования (FIE) запретила им и командам других стран надевать украинскую символику.
Ранее конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам с апреля вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. После этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира.
- 18 марта 2023
-
18:51
-
18:25
-
18:03
-
16:54
-
15:41
-
00:45
- 17 марта 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:13
-
22:33
-
21:46
-
20:20
-
18:48
-
13:49
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:29
-
11:01
- 16 марта 2023
-
23:20
-
21:37
-
20:41
-
18:40
-
17:26
-
16:20
-
16:17
-
13:21
-
11:22
- 15 марта 2023
-
19:49
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
17:06
-
14:34