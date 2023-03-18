Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры

Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры
Комментарии

Спортсмены сборной США по фехтованию выразили протест против допуска сборных России и Беларуси на международные соревнования, записав ролик под названием «Нет, мы не согласны!»

В ролике спортсмены во главе с олимпийской чемпионкой Ли Кифер и призёром Игр Гереком Мейнхардтом одинаково ответили на один и тот же вопрос: «Вы согласны с решением допустить Россию и Беларусь до международных соревнований?» Ответ одинаков: «Нет, я не согласен/не согласна».

Накануне во время этапа Гран-при по женской рапире в Южной Корее представители США в знак несогласия с возвращением россиян на соревнования и солидарности с Украиной вышли на дорожки с сине-жёлтыми нашивками. Однако Международная федерация фехтования (FIE) запретила им и командам других стран надевать украинскую символику.

Ранее конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам с апреля вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. После этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира.

Удар исподтишка. Германия отказалась проводить турнир, куда пустили спортсменов из России Удар исподтишка. Германия отказалась проводить турнир, куда пустили спортсменов из России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023