WPBSA отстранила Марка Кинга по делу о ставках на Welsh Open

Председатель Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) Джейсон Фергюсон принял решение отстранить Марка Кинга от участия или участия в World Snooker Tour. Вердикт вступает в силу немедленно, сообщает сайт WPBSA.

Решение последовало за предварительным расследованием дела о ставках на матч Welsh Open между Кингом и Джо Перри, состоявшийся 13 февраля, о чём было немедленно сообщено WPBSA.

Отстранение Кинга будет действовать до завершения расследования или любых последующих обвинений, которые могут быть предъявлены или не предъявлены. Спортсмен имеет право обжаловать это решение.

Победителем Welsh Open стал Роберт Милкинс, который в захватывающем финале обыграл Шона Мёрфи со счётом 9:7.