Ронни О'Салливан снялся с соревнований WST Classic из-за травмы локтя

Семикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан отказался от участия в турнире World Snooker Tour Classic в Лестере (Англия) по состоянию здоровья. Сообщается, что самый титулованный снукерист в мире получил травму локтя.
Во встрече второго раунда, запланированной на сегодня (19.03), О'Салливан должен был встретиться с Дэвидом Грейсом, но теперь его соперник сразу пройдёт в следующий раунд. Снятие англичанина также означает, что он не сможет участвовать в грядущих соревнованиях Tour Championship (27 марта-2 апреля).
Турнир WST Classic проходит с 16 по 22 марта 2023 года на арене Морнингсайд в английском городе Лестер. Это будет 11-й рейтинговый турнир сезона-2022-2023. Всего в соревнованиях примут участие 128 профессиональных игроков. Призовой фонд составляет £ 427 тыс., 80 тысяч из которых достанутся победителю.
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