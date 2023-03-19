Усэйн Болт выложил фотографию с сэром Алексом Фергюсоном

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился совместной фотографией с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.
На фото Болт, в компании ещё двух мужчин, беседует о чём-то с 81-летней «иконой» манкунианцев.
«Сэр Алекс», — написал Болт, добавив эмодзи в виде козла, что в соцсетях интерпретируется как GOAT (Greatest of all times) и в переводе означает «величайший в истории».
Фото: Соцсети Усэйна Болта
Примечательно, что на заднем плане фотографии запечатлена ещё одна британская легенда спорта — североирландский бывший профессиональный снукерист Деннис Тейлор (между Болтом и Фергюсоном), член Зала славы снукера с 2014 года.
Напомним, за время выступлений Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.
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