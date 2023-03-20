Каспаров* — о предстоящем матче Непомнящего с Лижэнем: это не матч на первенство мира

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) усомнился в том, что предстоящий поединок за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем соответствует своему статусу.
«Для меня матч за звание чемпиона мира — это матч, в котором участвует сильнейший шахматист планеты. В предстоящем поединке такого шахматиста я не вижу.
Само по себе решение Магнуса (Карлссона. — Прим. «Чемпионата») — это отдельная тема, я её сейчас не комментирую. Но предстоящее событие — это в некотором роде неполноценный матч. У меня своя история отношений с ФИДЕ, поэтому я остаюсь при своём мнении об их чемпионатах. В общем, жаль, что Магнус не будет играть. Конечно, предстоящий поединок в любом случае станет отличным зрелищем, но это не матч на первенство мира.
Это не умаляет заслуг Непомнящего и Дина, которые честно отобрались на матч. Но разница, скажем, с 1975 годом, когда Карпов стал чемпионом мира, не сыграв с Фишером, совершенно очевидна. Фишер перестал играть в шахматы, Магнус — нет», — сказал Каспаров в интервью на YouTube-канале Saint Louis Chess Club.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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