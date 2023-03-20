«Чеховские медведи» сыграют с командами из Европы

По итогам успешного выступления в «Дивизионе Восток» SEHA – Gazprom League «Чеховские медведи» вышли в следующий этап турнира, и теперь подмосковные гандболисты ожидают матчей с представителем «Дивизиона Юг», в который входят клубы из Венгрии, Македонии, Словакии, Хорватии и Сербии.
На групповой стадии «Дивизиона Юг» осталось сыграть всего два матча в группе «Б» между словацким «Татраном» и сербским «Партизаном». Игры состоятся 21 и 27 марта. Победитель этой пары в стадии плей-офф сразится с македонским «Еврофармом» за выход в следующий этап, где его ждут матчи с чемпионами России.
Таким образом, соперником «медведей» на пути к «Финалу четырёх» может стать команда из Словакии, Сербии или Северной Македонии. С кем именно встретится подмосковная команда, станет известно 12 апреля.
Первый матч с европейскими командами пройдёт в промежутке с 14 по 17 апреля. Сначала «Чеховские медведи» сыграют на выезде, а уже через неделю, 21 или 22 апреля, проведут ответный матч дома, в стенах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.
«Финал четырёх» SEHA – Gazprom League состоится 6–8 июня в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене». Четыре команды, которые станут участниками турнира, определятся по итогам стыковых матчей дивизионов.
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