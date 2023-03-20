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Финляндия отменила турнир в Турку в знак протеста против допуска российских фехтовальщиков

Финляндия отменила турнир в Турку в знак протеста против допуска российских фехтовальщиков
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Финская ассоциация фехтования и пятиборья (SM5L) приняла решение отменить сателлитный турнир Кубка мира Kupitta Tournament, запланированный на сентябрь.

Сообщается, что отмена соревнований является протестом в адрес Международной федерации фехтования (FIE), которая в этом месяце разрешила российским и белорусским спортсменам вернуться к международным турнирам с апреля этого года.

«Поскольку регистрация проходит через FIE, мы не можем запретить её российским и белорусским участникам и сделать так, чтобы они не приехали.

На практике мы не знаем, сколько виз они получили бы в Финляндию, но мы, как и Швеция, посчитали, что в этой ситуации мы не можем проводить соревнование, в котором могут принять участие спортсмены из этих двух стран», — сказал председатель SM5L Йоонас Люйтинен в интервью Ilta-Sanomat.

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Заглавное фото: Плотникова Мария, «Чемпионат»

Источник: Ilta-Sanomat

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