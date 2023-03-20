«Белогорье» обыграло АСК и занимает пятое место в волейбольной Суперлиге

Тремя матчами завершился 29-й тур предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Белогорье» обыграло нижегородский АСК со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) и с 21 победой в активе уверенно занимает пятую строчку в турнирной таблице.

В активе идущего шестым «Кузбасса» 17 побед. В 29-м туре кемеровская команда нанесла поражение «Югре-Самотлор» из Нижневартовска — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 29-й тур

«Белогорье» (Белгород) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)

«Кузбасс» (Кемерово) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:18, 25:19, 25:18)

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:23)