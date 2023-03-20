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Снукерист из Таиланда сделал четвёртый максимальный брейк в карьере

Снукерист из Таиланда сделал четвёртый максимальный брейк в карьере
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Снукерист из Таиланда Тепчайя Ун-Нух сделал четвёртый максимальный брейк в своей карьере во время матча с китайцем Сю Си в 1/32 финала WST Classic в Лестере, сообщает World Snooker.

Ун-Нух сделал максимум в пятом фрейме, после которого уступал сопернику – 2:3. В итоге 45-й снукерист мирового рейтинга не сумел выйти в 1/16 финала, проиграв – 2:4.

Тайский снукерист стал 13-м игроком, сделавшим четыре или более официальных максимальных брейков, приносящих 147 очков. Всего в текущем сезоне это десятый максимум, а за всю историю снукера – 186-й. Приз в размере £ 5 тыс. за максимальный брейк Ун-Нух получит, если никто из остальных игроков в течение следующих трёх дней не повторит его результат.

Видео можно посмотреть на канале World Snooker Tour в YouTube. Права на видео принадлежат WST.

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