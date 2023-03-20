Звёздного хоккеиста исключили из сборной Финляндии на ЧМ из-за выступления в России

Исполнительный директор финской ассоциации хоккея с мячом Тобиас Карлссон объяснил, почему звёздный игрок сборной Финляндии Туомас Мяяття не включён в состав и не примет участия в чемпионате мира.
«В этом сезоне решено, что финские игроки, работающие по контракту в российских клубах, не будут представлять сборную. На данном этапе федеральное правительство не обсуждало их будущее в национальной команде», — приводит слова Карлссона Ilta-Sanomat.
Мяяття выступает в чемпионате России за «СКА-Нефтяник».
Чемпионат мира по хоккею с мячом, одновременно и мужской, и женский, стартует 28 марта в Швеции. Соревнования не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Тогда Финляндия стала третьей после России и Швеции. Теперь, так как сборная России не принимает участия в турнире из-за ситуации на Украине, финны рассчитывают на более высокое место.
- 20 марта 2023
-
23:38
-
22:56
-
21:20
-
19:58
-
19:43
-
16:21
-
15:36
-
12:36
-
10:39
- 19 марта 2023
-
23:47
-
23:22
-
18:45
- 18 марта 2023
-
21:22
-
18:51
-
18:25
-
18:03
-
16:54
-
15:41
-
00:45
- 17 марта 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:13
-
22:33
-
21:46
-
20:20
-
18:48
-
13:49
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:29
-
11:01
- 16 марта 2023
-
23:20
-
21:37