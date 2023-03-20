Звёздного хоккеиста исключили из сборной Финляндии на ЧМ из-за выступления в России

Исполнительный директор финской ассоциации хоккея с мячом Тобиас Карлссон объяснил, почему звёздный игрок сборной Финляндии Туомас Мяяття не включён в состав и не примет участия в чемпионате мира.

«В этом сезоне решено, что финские игроки, работающие по контракту в российских клубах, не будут представлять сборную. На данном этапе федеральное правительство не обсуждало их будущее в национальной команде», — приводит слова Карлссона Ilta-Sanomat.

Мяяття выступает в чемпионате России за «СКА-Нефтяник».

Чемпионат мира по хоккею с мячом, одновременно и мужской, и женский, стартует 28 марта в Швеции. Соревнования не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Тогда Финляндия стала третьей после России и Швеции. Теперь, так как сборная России не принимает участия в турнире из-за ситуации на Украине, финны рассчитывают на более высокое место.