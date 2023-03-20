Украинские фехтовальщики решили не участвовать на турнирах FIE с россиянами

Президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ) принял решение не принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), к которым со второй половины апреля допущены российские и белорусские спортсмены. Решение касается как фехтовальщиков и тренеров, так и судей. Планируется также агитировать против выступления на одних турнирах с россиянами и белорусами спортсменов других стран.

Конкретный план действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, к которым будут допущены россияне и белорусы, разработает специально созданная группа. Также президиум планирует обжаловать решение конгресса FIE о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры.