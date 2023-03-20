Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинские фехтовальщики решили не участвовать на турнирах FIE с россиянами

Украинские фехтовальщики решили не участвовать на турнирах FIE с россиянами
Комментарии

Президиум Федерации фехтования Украины (ФФУ) принял решение не принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), к которым со второй половины апреля допущены российские и белорусские спортсмены. Решение касается как фехтовальщиков и тренеров, так и судей. Планируется также агитировать против выступления на одних турнирах с россиянами и белорусами спортсменов других стран.

Конкретный план действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, к которым будут допущены россияне и белорусы, разработает специально созданная группа. Также президиум планирует обжаловать решение конгресса FIE о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков на международные турниры.

Удар исподтишка. Германия отказалась проводить турнир, куда пустили спортсменов из России Удар исподтишка. Германия отказалась проводить турнир, куда пустили спортсменов из России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023