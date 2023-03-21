Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин заявил об особой значимости спортивных связей России и Китая

Путин заявил об особой значимости спортивных связей России и Китая
Комментарии

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня, 21 марта, в Москве переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.

«В рамках проходящих сейчас перекрёстных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится всё более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.

Новость по теме
Звёздного хоккеиста исключили из сборной Финляндии на ЧМ из-за выступления в России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023