Путин заявил об особой значимости спортивных связей России и Китая

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня, 21 марта, в Москве переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.
«В рамках проходящих сейчас перекрёстных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится всё более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», — приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.
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