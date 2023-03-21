Путин заявил об особой значимости спортивных связей России и Китая

Президент России Владимир Путин во время проходящих сегодня, 21 марта, в Москве переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о значимости спортивных связей между двумя государствами.

«В рамках проходящих сейчас перекрёстных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится всё более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.