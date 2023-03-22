Российские гимнасты не выступят на чемпионате Европы — 2023 в Турции

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты из России и Беларуси не приняли участия в жеребьёвке чемпионата Европы. Мероприятие состоялось 21 марта.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьёвка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Анталье (Турция) с 11 по 16 апреля 2023 года. На турнире будут представлены атлеты из 39 стран. Чемпионат мира состоится осенью текущего года в городе Антверпен (Бельгия).