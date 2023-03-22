Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинские шахматистки снялись с турнира в Индии, в котором примут участие россиянки

Украинские шахматистки снялись с турнира в Индии, в котором примут участие россиянки
Комментарии

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не примут участия в третьем этапе Гран-при ФИДЕ, который пройдёт в Нью-Дели (Индия), сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Спортсменки снялись с турнира. Причины отказа Анны и Марии Музычук от участия не сообщаются. Ранее стало известно, что на предстоящих соревнованиях выступят российские шахматистки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Вместо украинских шахматисток на турнир заявлены грузинская спортсменка Нино Бациашвили и представительница Индии Вайшали Рамешбабу. Третий этап Гран-при ФИДЕ пройдёт с 24 марта по 6 апреля.

Напомним, 28 февраля текущего года Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

Новость по теме
Три российские шахматистки примут участие в третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Индии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023