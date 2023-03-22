Украинские шахматистки снялись с турнира в Индии, в котором примут участие россиянки
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Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не примут участия в третьем этапе Гран-при ФИДЕ, который пройдёт в Нью-Дели (Индия), сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Спортсменки снялись с турнира. Причины отказа Анны и Марии Музычук от участия не сообщаются. Ранее стало известно, что на предстоящих соревнованиях выступят российские шахматистки Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.
Вместо украинских шахматисток на турнир заявлены грузинская спортсменка Нино Бациашвили и представительница Индии Вайшали Рамешбабу. Третий этап Гран-при ФИДЕ пройдёт с 24 марта по 6 апреля.
Напомним, 28 февраля текущего года Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).
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