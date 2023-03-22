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Исполком МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта

Исполком МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит возможное возвращение россиян и белорусов на международные старты на заседании 28 марта. Заседание исполкома пройдёт с 28 по 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран», — приводит слова сообщения организации ТАСС.

Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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