Исполком МОК обсудит возможное участие россиян в международных стартах 28 марта
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит возможное возвращение россиян и белорусов на международные старты на заседании 28 марта. Заседание исполкома пройдёт с 28 по 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«В первый день исполком МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами МОК, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Беларуси и статуса спортсменов из этих стран», — приводит слова сообщения организации ТАСС.
Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
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