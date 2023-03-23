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Фото: Юлия Ефимова в стильном красном наряде позирует на фоне заката

Фото: Юлия Ефимова в стильном красном наряде позирует на фоне заката
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. На фотографии она предстала в красном костюме, состоящем из топа и юбки. Спортсменка находится в городе Тампа (Флорида, США).

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕФИМОВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕФИМОВОЙ

30-летней Юлии Ефимовой принадлежит рекорд по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству завоёванных наград в индивидуальных дисциплинах (15). В данный момент спортсменка находится в США.

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