В Германии около 200 человек вышли на протест против участия России и Беларуси на ОИ-2024

Во время визита президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на Рурский политический форум в Эссене (Германия) прошли протесты, сообщает sportschau.de.
Около 200 человек вышли на демонстрацию против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее Бах высказался за возвращение атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе и выступил против оказания политического влияния на спорт.
Ранее стало известно, исполком МОК рассмотрит возможное возвращение россиян и белорусов на международные старты на заседании 28 марта. Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
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