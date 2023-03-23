Журова: заявление Баха о политическом нейтралитете МОК не для российских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о словах президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее заявил, что выступает против политического влияния на спорт.
«Слово Баха рассчитано не для российских спортсменов, а для тех, кто давит сейчас на МОК. Ещё никакого решения нет, а всё равно давят. Мы пока не знаем условий, на которых сможем принять участие в Олимпийских играх.
Но здесь нет политического решения. Вряд ли в такой ситуации спортсмены поедут. Надо ехать туда, где флаг дают. Не надо пытаться всеми путями попасть в МОК. Год назад была одна история, сейчас совсем другая. Томас Бах сказал это для тех, кто его уже замучил давлением в политике», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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