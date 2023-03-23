В Госдуме отреагировали на слова Баха о необходимости политического нейтралитета МОК

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, выступившего против того, чтобы «с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины».

Также Бах высказался о политическом нейтралитете и объединяющей силе Олимпийских игр.

«Мы поддерживаем позицию Баха. Здесь он сделал акцент на российских и белорусских спортсменах. Но я считаю, что это должно быть применительно к спортсменам из любой страны. К сожалению, Томас Бах, как и МОК, начинают только сейчас продвигать эти идеи, хотя они были изначально продуманы.

МОК нельзя было изначально допускать того, что сейчас произошло. Наших спортсменов отстранили без суда и следствия. Было незаконное и несправедливое отстранение, которое противоречит всем принципам олимпизма.

Сейчас всё вернуть будет очень сложно. Нужно было изначально провести дискуссии с российскими и белорусскими спортсменами — никто не захотел слушать. Просто отстранили — и всё. Несмотря на то что мы слышим хорошие новости от руководителей МОК, им будет очень сложно.

Даже руководители некоторых стран давят на МОК. Баху сейчас надо пожелать выдержать этот напор, отстоять интересы не наших спортсменов, а всех атлетов всего мира. Бах — олимпийский чемпион: он знает, что такое быть спортсменом, функционером. Мы пожелаем ему в этом удачи, а нашим спортсменам скорейшего возвращения на международные спортивные арены», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.