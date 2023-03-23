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World Athletics восстановил в правах ВФЛА, но не вернул атлетов из России на соревнования

World Athletics восстановил в правах ВФЛА, но не вернул атлетов из России на соревнования
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Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что Совет World Athletics восстановил в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), но российские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в соревнованиях. Теперь из-за ситуации на Украине.

ВФЛА из-за допинг-скандала была временно лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года. В ноябре 2022 года глава рабочей группы Руне Андерсен сообщил о том, что в марте нынешнего года будут вынесены окончательные рекомендации по восстановлению статуса ВФЛА.

«Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения.

Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Беларуси всё ещё отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине. В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Беларуси может быть отменено», — приводит слова Коу «РИА Новости Спорт».

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