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Стало известно, на каких условиях Совет World Athletics восстановил ВФЛА

Стало известно, на каких условиях Совет World Athletics восстановил ВФЛА
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Стали известны условия, на которых Совет World Athletics восстановил Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), которая была отстранена на семь лет из-за допинг-скандала, сообщается на сайте World Athletics.

ВФЛА будет обязана соблюдать 35 «особых условий», которые призваны гарантировать то, что антидопинговые реформы ВФЛА остаются в силе и продолжают эффективно работать. Планируется, что Athletics Integrity Unit (AIU) будет контролировать методы управления ВФЛА, защищать её от внешнего влияния, следить за соблюдением этических и антидопинговых норм (особенно в регионах), а также за распределением бюджета. Особые условия будут действовать в течение трёх лет, после чего будут пересмотрены или отменены.

После восстановления ВФЛА отнесена к категории федераций-членов категории «А». Эти федерации подлежат более тщательной проверке и требованиям к тестированию.

Рабочая группа подтвердила, что ВФЛА оплатила все расходы по процессу восстановления до конца 2022 года. В начале апреля World Athletics выставит ВФЛА счёт на покрытие расходов, понесённых в январе-марте. Своевременная оплата этого счёта также является одним из особых условий. ВФЛА также должна оплатить все расходы, понесённые AIU в связи с надзором за соблюдением ВФЛА требований категории «А» и особых условий в течение трёх лет, а также любые расходы World Athletics в связи с этим надзором.

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