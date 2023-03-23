Стало известно, на каких условиях Совет World Athletics восстановил ВФЛА

Стали известны условия, на которых Совет World Athletics восстановил Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), которая была отстранена на семь лет из-за допинг-скандала, сообщается на сайте World Athletics.

ВФЛА будет обязана соблюдать 35 «особых условий», которые призваны гарантировать то, что антидопинговые реформы ВФЛА остаются в силе и продолжают эффективно работать. Планируется, что Athletics Integrity Unit (AIU) будет контролировать методы управления ВФЛА, защищать её от внешнего влияния, следить за соблюдением этических и антидопинговых норм (особенно в регионах), а также за распределением бюджета. Особые условия будут действовать в течение трёх лет, после чего будут пересмотрены или отменены.

После восстановления ВФЛА отнесена к категории федераций-членов категории «А». Эти федерации подлежат более тщательной проверке и требованиям к тестированию.

Рабочая группа подтвердила, что ВФЛА оплатила все расходы по процессу восстановления до конца 2022 года. В начале апреля World Athletics выставит ВФЛА счёт на покрытие расходов, понесённых в январе-марте. Своевременная оплата этого счёта также является одним из особых условий. ВФЛА также должна оплатить все расходы, понесённые AIU в связи с надзором за соблюдением ВФЛА требований категории «А» и особых условий в течение трёх лет, а также любые расходы World Athletics в связи с этим надзором.